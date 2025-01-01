Воронков набрал 1+1 с «Каролиной» и стал 3-й звездой матча. У него 9 очков в последних 5 играх
Дмитрий Воронков набрал 1+1 с «Каролиной» и стал 3-й звездой матча.
Форвард «Коламбуса» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б).
В активе 24-летнего россиянина стало 24 (13+11) очка в 29 играх в текущем сезоне при полезности «+8». В последних 5 играх – 9 (5+4) баллов.
Сегодня Воронков (21:13 – личный рекорд по игровому времени в лиге, 4:19 – в большинстве, «+2») 4 раза бросил в створ ворот, сделал 1 блок, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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