Воронков набрал 1+1 с «Каролиной» и стал 3-й звездой матча. У него 9 очков в последних 5 играх

Дмитрий Воронков набрал 1+1 с «Каролиной» и стал 3-й звездой матча.

Форвард «Коламбуса » забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б).

В активе 24-летнего россиянина стало 24 (13+11) очка в 29 играх в текущем сезоне при полезности «+8». В последних 5 играх – 9 (5+4) баллов.

Сегодня Воронков (21:13 – личный рекорд по игровому времени в лиге, 4:19 – в большинстве, «+2») 4 раза бросил в створ ворот, сделал 1 блок, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.