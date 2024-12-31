Лавиолетт про 3:5 от «Флориды»: «Рейнджерс» сделали достаточно, чтобы выиграть, и достаточно, чтобы проиграть. Есть разочарование – сделали больше хорошего, чем плохого»

Питер Лавиолетт дал комментарий после поражения от «Флориды».

«Рейнджерс» уступили 3:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ . Это четвертое поражение подряд для команды из Нью-Йорка.

«Мы сделали достаточно, чтобы выиграть матч, и мы сделали достаточно, что проиграть.

Есть разочарование, потому что мы сделали больше хорошего, чем плохого. Однако это не отразилось результатом на табло», – сказал главный тренер «Рейнджерс».

«Рейнджерс» проиграли 4 матча подряд и 15 из последних 19. Клуб идет на последнем месте в дивизионе