«Торпедо» проиграло 4 из 5 последних матчей

«Торпедо» уступило «Куньлуню» (3:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это четвертое поражение команды тренера Игоря Ларионова в пяти последних играх.

На данный момент «Торпедо » занимает 8-е место в таблице Запада, набрав 42 очка после 39 игр.

В следующем матче, 4 января, команда встретится с минским «Динамо».