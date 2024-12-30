«Торпедо» проиграло 4 из 5 последних матчей
«Торпедо» уступило «Куньлуню» (3:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это четвертое поражение команды тренера Игоря Ларионова в пяти последних играх.
На данный момент «Торпедо» занимает 8-е место в таблице Запада, набрав 42 очка после 39 игр.
В следующем матче, 4 января, команда встретится с минским «Динамо».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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