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«Торпедо» проиграло 4 из 5 последних матчей

«Торпедо» уступило «Куньлуню» (3:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это четвертое поражение команды тренера Игоря Ларионова в пяти последних играх.

На данный момент «Торпедо» занимает 8-е место в таблице Запада, набрав 42 очка после 39 игр.

В следующем матче, 4 января, команда встретится с минским «Динамо».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoТорпедо
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoКуньлунь Ред Стар
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