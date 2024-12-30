Кравец о 4:3 с «Торпедо»: «Рады, что после 14 поражений подряд от Нижнего наконец-то выиграли у них. Практически не делали грубых ошибок»

Михаил Кравец высказался после матча против «Торпедо» (4:3 ОТ).

– Напряженная и тяжелая игра. Понимали, что соперник будет играть дома при полном стадионе и будет играть в давление. Нам было непросто все эти периоды. Но молодцы, выстояли.

Не делали практически грубых ошибок. И сами тоже создали моменты, реализовали. Может, могли реализовать больше, но в целом мы игрой довольны.

Рады, что после 14 поражений подряд от Нижнего наконец-то выиграли у них. Победили в гостях, это тоже приятно. Рады, что принесли радость нашим приехавшим болельщикам. Радует, что есть характер.

– Вы сделали акцент, что было 14 поражений подряд. Получается, было принципиально обыграть «Торпедо»?

– До этого было 13 поражений, и было тоже принципиально обыграть. Всегда принципиально. И не только с «Торпедо ».

Какая бы команда ни была, мы всегда настраиваемся на победу в независимости от количества выигранных или проигранных матчей. Но в душе позорно столько проигрывать, нужно когда‑то побеждать, что мы сегодня и сделали.

– Что позволило именно сегодня победить?

– Отличалась эта игра правильными действиями в средней зоне, не позволили создать сопернику много контратак и создали моменты, которые реализовали, – сказал главный тренер «Куньлуня » Михаил Кравец .