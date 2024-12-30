Кравец о 4:3 с «Торпедо»: «Рады, что после 14 поражений подряд от Нижнего наконец-то выиграли у них. Практически не делали грубых ошибок»
– Напряженная и тяжелая игра. Понимали, что соперник будет играть дома при полном стадионе и будет играть в давление. Нам было непросто все эти периоды. Но молодцы, выстояли.
Не делали практически грубых ошибок. И сами тоже создали моменты, реализовали. Может, могли реализовать больше, но в целом мы игрой довольны.
Рады, что после 14 поражений подряд от Нижнего наконец-то выиграли у них. Победили в гостях, это тоже приятно. Рады, что принесли радость нашим приехавшим болельщикам. Радует, что есть характер.
– Вы сделали акцент, что было 14 поражений подряд. Получается, было принципиально обыграть «Торпедо»?
– До этого было 13 поражений, и было тоже принципиально обыграть. Всегда принципиально. И не только с «Торпедо».
Какая бы команда ни была, мы всегда настраиваемся на победу в независимости от количества выигранных или проигранных матчей. Но в душе позорно столько проигрывать, нужно когда‑то побеждать, что мы сегодня и сделали.
– Что позволило именно сегодня победить?
– Отличалась эта игра правильными действиями в средней зоне, не позволили создать сопернику много контратак и создали моменты, которые реализовали, – сказал главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец.
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