Форвард «Салавата» Ливо сделал 2-й хет-трик за 3 матча. У него 26+15 в 35 играх сезона

Джош Ливо сделал хет-трик в матче против «Барыса».

Нападающий «Салавата Юлаева » забросил три шайбы второй раз за три последних матча.

25 декабря он сделал хет-трик в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Амура».

Всего на счету Джоша Ливо теперь 41 (26+15) балл в 35 матчах сезона-2024/25.