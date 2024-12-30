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Форвард «Салавата» Ливо сделал 2-й хет-трик за 3 матча. У него 26+15 в 35 играх сезона

Джош Ливо сделал хет-трик в матче против «Барыса».

Нападающий «Салавата Юлаева» забросил три шайбы второй раз за три последних матча.

25 декабря он сделал хет-трик в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Амура».

Всего на счету Джоша Ливо теперь 41 (26+15) балл в 35 матчах сезона-2024/25.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoДжош Ливо
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
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