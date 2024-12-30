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Денис Костин, Гросс, Ливо – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Шараканов – лучший новичок

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Денис Костин («Сибирь»), одержавший 3 победы в 3 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Он сделал 2 шатаута. Костин отразил 97,94% бросков при коэффициенте надежности 0,67.

Лучшим защитником стал Джордан Гросс («Динамо» Минск), набравший 5 (2+3) очков в 3 играх недели с показателем полезности «+3». На его счету также 1 силовой прием, 5 блокированных бросков и 1 перехват.

Лучшим нападающим признан Джош Ливо («Салават Юлаев»), набравший 4 (4+0) очка в 3 матчах с показателем полезности «+4». В игре с «Амуром» (5:4 ОТ) Ливо стал автором хет-трика, в другом матче с клубом (3:0) он забросил победную шайбу. На его счету также 1 силовой прием и 1 отбор шайбы.

Лучшим новичком стал Магомед Шараканов («Лада»), набравший 2 (2+0) очка в 2 матчах недели. На его счету также 1 силовой прием, 3 блокированных броска, 1 перехват и 3 отбора шайбы.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoДжош Ливо
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logoСибирь
logoМагомед Шараканов
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