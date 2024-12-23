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Ливо первым забил 20 голов в сезоне. У форварда «Салавата» 35 очков в 32 матчах

Джош Ливо первым забил 20 голов в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Салават» принимает «Амур» (1:0, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Форвард уфицев Джош Ливо отметился голом в этой игре. Канадец первым забросил 20 шайб в текущем сезоне. 

На счету Ливо стало 35 (20+15) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. Он делит 2-ю строчку в списке лучшим бомбардиров КХЛ с Максимом Шабановым из «Трактора» и Никитой Гусевым из «Динамо». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoДжош Ливо
logoАмур
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
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