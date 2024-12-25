Ливо впервые сделал хет-трик в КХЛ. Форвард «Салавата» единолично лидирует в гонке бомбардиров
Джош Ливо впервые забил 3 гола в одном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Салават» обыграл «Амур» (5:4 ОТ) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард уфимцев Джош Ливо забил 3 гола в этой игре. Это его первый хет-трик за карьеру в КХЛ.
Канадский форвард набрал 38 (23+15) очков в 33 матчах и на данный момент занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров и снайперов сезона.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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