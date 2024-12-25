Ливо впервые сделал хет-трик в КХЛ. Форвард «Салавата» единолично лидирует в гонке бомбардиров

Джош Ливо впервые забил 3 гола в одном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Салават » обыграл «Амур » (5:4 ОТ) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард уфимцев Джош Ливо забил 3 гола в этой игре. Это его первый хет-трик за карьеру в КХЛ.

Канадский форвард набрал 38 (23+15) очков в 33 матчах и на данный момент занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров и снайперов сезона.