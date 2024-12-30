Максим Рыбин: «ЦСКА – один из фаворитов Кубка Гагарина. Ребята приняли видение игры, которое прививает Воробьев»

Максим Рыбин оценил игру ЦСКА под руководством тренера Ильи Воробьева.

«Я думаю, что ребята приняли ту тактику, то видение игры, которое прививает Воробьев . Думаю, быстро это сделать не получалось – все-таки летом были короткие сборы, а затем сразу стартуют турниры. Пока были притирания, пока новые игроки влились.

Считаю, что у армейцев складывается пазл потихонечку, и это выливается в такой впечатляющий результат – 11 побед . Получается, что команда не проигрывает уже больше месяца.

ЦСКА – однозначно одна из команд-фаворитов Кубка Гагарина. Сейчас в принципе немало клубов, которые, как мне кажется, всерьез смогут побороться за трофей, но красно-синие в этом списке точно есть. Их игра впечатляет», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.