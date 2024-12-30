Фетисов об Овечкине: «Я фанатею, раньше со мной такого не было. Он олицетворяет наш хоккей, мужской характер и спортивное долголетие»
Вячеслав Фетисов высказался об игре Александра Овечкина после травмы.
Нападающий «Вашингтона» забил в 2 матчах подряд.
«Александр сделал отличный подарок всем россиянам на Новый год. Он молодец!
Поздравил его с такой результативностью. Пожелал ему здоровья и успехов!
Мы гордимся всеми его успехами. Он олицетворяет наш хоккей, мужской характер и спортивное долголетие.
Овечкин – большой пример для нас всех. Как говорится, я фанатею, хотя раньше со мной такого не было», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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