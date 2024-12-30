Фетисов об Овечкине: «Я фанатею, раньше со мной такого не было. Он олицетворяет наш хоккей, мужской характер и спортивное долголетие»

Вячеслав Фетисов высказался об игре Александра Овечкина после травмы.

Нападающий «Вашингтона » забил в 2 матчах подряд.

«Александр сделал отличный подарок всем россиянам на Новый год. Он молодец!

Поздравил его с такой результативностью. Пожелал ему здоровья и успехов!

Мы гордимся всеми его успехами. Он олицетворяет наш хоккей, мужской характер и спортивное долголетие.

Овечкин – большой пример для нас всех. Как говорится, я фанатею, хотя раньше со мной такого не было», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.