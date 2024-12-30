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Николай Валуев: «Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. Мы все болеем за него! Он этим объединяет всю Россию»

Николай Валуев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (870 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Абсолютно точно верю, что Александр сможет побить рекорд Гретцки. Мы все болеем за него! Можно сказать, он этим объединяет всю Россию.

Кто бы что ни говорил, что он уехал, это не так. Овечкина воспринимают как россиянина. Он этого не скрывает и показывает себя как нашего соотечественника, несмотря на то, что большую часть времени он находится за границей.

Мне очень импонирует его поведение, постоянство взглядов, это здорово», – заявил депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
logoАлександр Овечкин
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logoВашингтон
Р-Спорт
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