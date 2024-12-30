Зарипов об «Ак Барсе»: «Пока все идет неплохо. Есть игры, которые команда переламывает, побеждает. Если с такими преградами справляются, за результат в сезоне можно не переживать»
Данис Зарипов высказался о выступлении «Ак Барса» в сезоне-2024/25.
Команда тренера Анвара Гатиятулина идет на третьем месте в таблице Востока.
«Сезон только пересек свой экватор, и рано давать оценку команде, но по текущей ситуации пока все идет неплохо.
Мы видим, что есть ряд игр, которые команда переламывает, побеждает в них. Если команда справляется с такими преградами, то, я думаю, за результат в этом сезоне можно не переживать», – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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