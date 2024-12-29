Миллер получит 85 млн рублей от «Ак Барса» за 2 года по новому контракту (Михаил Зислис)

Митчелл Миллер заработает 85 млн рублей в «Ак Барсе» за два года.

Ранее 23-летний защитник подписал новый контракт с казанским клубом до 2027 года.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Миллер получит 40 миллионов рублей в сезоне-2025/26 и 45 миллионов на следующий год.

В текущем Фонбет чемпионате КХЛ американец провел 33 матча за «Ак Барс » и набрал 17 (2+15) очков при полезности «0».

Миллер из «Ак Барса»: «Казань – современный и комфортный город, есть все для жизни. Пробовал чак-чак, обожаю треугольники»