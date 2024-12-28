Гатиятулин о 4:0 с «Трактором»: «Ак Барс» акцентировал внимание на дисциплине. Благодарю команду за реакцию на поражение в Минске, ребята забили хорошие голы»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Трактором».
Казанский клуб одержал победу со счетом 4:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Уверенная победа. В выездной серии пропустили много голов, поэтому акцентировали внимание на игровой дисциплине. Ребята хорошо играли, забили хорошие голы. Хочу поблагодарить команду за реакцию на поражение в Минске и также поблагодарить наших болельщиков.
– Пятая шайба в меньшинстве в сезоне. С чем это связано?
– С начала предсезонки мы отрабатываем все компоненты. Если есть возможность провести атаку не в ущерб обороне, то это нужно делать, – заявил Гатиятулин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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