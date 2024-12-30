Мичков – 2-й игрок «Флайерс» в XXI веке с 10 играми с 2+ очками в дебютном сезоне в НХЛ
Матвей Мичков в 10-й раз в сезоне набрал 2+ очка за матч.
Форвард «Филадельфии» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:5).
В активе 20-летнего россиянина стало 29 (12+17) очков в 35 играх. При этом в 10 матчах он набирал 2 или более баллов.
В XXI веке ранее только один игрок «Флайерс» провел 10 матчей с 2+ очками в дебютном сезоне в лиге. Это был форвард Мэтт Рид (2011/12, всего – 47 баллов в 79 играх).
В истории клуба в топ-3 новичков по играм с 2+ очками в сезоне входят Рон Флокхарт (1981/82, 24), Эрик Линдрос (1992/93, 22) и Микаэль Ренберг (1993/94, 21).
Мичков набрал 1+1 с «Лос-Анджелесом» – первые очки за 8 матчей. Матвей лидирует в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ – 29 баллов в 35 играх
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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