Мичков – 2-й игрок «Флайерс» в XXI веке с 10 играми с 2+ очками в дебютном сезоне в НХЛ

Матвей Мичков в 10-й раз в сезоне набрал 2+ очка за матч.

Форвард «Филадельфии» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:5).

В активе 20-летнего россиянина стало 29 (12+17) очков в 35 играх. При этом в 10 матчах он набирал 2 или более баллов.

В XXI веке ранее только один игрок «Флайерс» провел 10 матчей с 2+ очками в дебютном сезоне в лиге. Это был форвард Мэтт Рид (2011/12, всего – 47 баллов в 79 играх).

В истории клуба в топ-3 новичков по играм с 2+ очками в сезоне входят Рон Флокхарт (1981/82, 24), Эрик Линдрос (1992/93, 22) и Микаэль Ренберг (1993/94, 21).

Мичков набрал 1+1 с «Лос-Анджелесом» – первые очки за 8 матчей. Матвей лидирует в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ – 29 баллов в 35 играх