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  • Десятков о 2:4 со «Спартаком»: «Когда много терпишь, а потом в нужный момент забиваешь – в этом и заключается мастерство, и «Витязь» этот гол пропустил. Он стал ключевым»
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Десятков о 2:4 со «Спартаком»: «Когда много терпишь, а потом в нужный момент забиваешь – в этом и заключается мастерство, и «Витязь» этот гол пропустил. Он стал ключевым»

Павел Десятков оценил поражение «Витязя» от «Спартака» (2:4).

«Мы допустили ошибку, взяв просмотр. Это наша вина. Но тем не менее потом ребята нашли в себе силы, счет сравняли. И, наверное, второй период провели лучше, где нужно было просто, наверное, забивать. Реализовывать свои моменты. 

В этом-то и заключается, наверное, мастерство команды, когда команда терпит много, потом в нужный момент забивает, и мы вот этот гол пропустили. И он стал ключевым, потому что в третьем периоде уже «Спартак» играл по счету, много внимания уделяя обороне, и нам тяжело приходилось ее взламывать», – сказал тренер «Витязя».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoВитязь
logoКХЛ
logoПавел Десятков
logoСпартак
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