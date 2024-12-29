Жамнов о потасовке после празднования гола перед скамейкой «Спартака»: «Понимаю реакцию Ружички – это не приветствуется в НХЛ. У нас другие правила»

Алексей Жамнов оценил реакцию Адама Ружички на празднование гола хоккеистом «Витязя».

«Спартак» обыграл «Витязь » (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

В первом периоде нападающий подмосковной команды Иван Воробьев забросил шайбу и отпраздновал гол перед скамейкой красно-белых. Соперника зацепил находившийся на лавке Адам Ружичка , после чего произошла потасовка между хоккеистами.

«Я понимаю реакцию Ружички. В НХЛ не приветствуется празднование у чужой скамейки.

У нас здесь чуть другие правила. Ребята еще не до конца понимают», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов .

Игрок отпраздновал гол рядом со скамейкой «Спартака» – вот что из этого вышло