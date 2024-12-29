Жамнов о потасовке после празднования гола перед скамейкой «Спартака»: «Понимаю реакцию Ружички – это не приветствуется в НХЛ. У нас другие правила»
Алексей Жамнов оценил реакцию Адама Ружички на празднование гола хоккеистом «Витязя».
«Спартак» обыграл «Витязь» (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В первом периоде нападающий подмосковной команды Иван Воробьев забросил шайбу и отпраздновал гол перед скамейкой красно-белых. Соперника зацепил находившийся на лавке Адам Ружичка, после чего произошла потасовка между хоккеистами.
«Я понимаю реакцию Ружички. В НХЛ не приветствуется празднование у чужой скамейки.
У нас здесь чуть другие правила. Ребята еще не до конца понимают», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Игрок отпраздновал гол рядом со скамейкой «Спартака» – вот что из этого вышло
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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