Перлини о переходе в «Спартак»: «Жамнов и Ковалев были великими игроками. Поработать под руководством таких людей – уникальная возможность, у них многому можно научиться»
Брендан Перлини высказался о своем переходе в «Спартак».
«Я перешел в «Спартак», потому что решил, что это самый подходящий для меня вариант. У нас очень сильная, молодая команда, много мастеровитых игроков, ребята здорово играют с шайбой.
Видно, что команда находится в хорошей форме, и я думаю, что в плей-офф мы выйдем с хорошей позиции. Я надеюсь, что смогу приносить пользу.
Конечно, я знал, кто тренирует «Спартак», Алексей Жамнов и Алексей Ковалев были великими игроками, многого добились. Жамнов играл в «Чикаго», а это не чужой для меня город, и был одним из лидеров там.
Поработать под руководством таких людей – уникальная возможность, у них многому можно научиться», – сказал нападающий «Спартака» Брендан Перлини.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем