Перлини о переходе в «Спартак»: «Жамнов и Ковалев были великими игроками. Поработать под руководством таких людей – уникальная возможность, у них многому можно научиться»

Брендан Перлини высказался о своем переходе в «Спартак».

«Я перешел в «Спартак», потому что решил, что это самый подходящий для меня вариант. У нас очень сильная, молодая команда, много мастеровитых игроков, ребята здорово играют с шайбой.

Видно, что команда находится в хорошей форме, и я думаю, что в плей-офф мы выйдем с хорошей позиции. Я надеюсь, что смогу приносить пользу.

Конечно, я знал, кто тренирует «Спартак», Алексей Жамнов и Алексей Ковалев были великими игроками, многого добились. Жамнов играл в «Чикаго», а это не чужой для меня город, и был одним из лидеров там.

Поработать под руководством таких людей – уникальная возможность, у них многому можно научиться», – сказал нападающий «Спартака » Брендан Перлини .