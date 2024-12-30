Кросби вышел на 12-е место в истории НХЛ по передачам (1034). До Дионна – 6 ассистов, до Хоу – 15

Сидни Кросби вышел на 12-е место в истории НХЛ по передачам (1034).

Капитан «Питтсбурга » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (3:2).

37-летний канадец побил клубный рекорд по числу ассистов (1034 в 1310 играх), обогнав Марио Лемье (1033 в 915).

Кросби вышел на чистое 12-е место в списке лучших ассистентов в истории лиги. На 11-м месте идет Марсель Дионн (1040 в 1348).

В топ-10 идут Уэйн Гретцки (1963 в 1487), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), Марк Мессье (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612), Яромир Ягр (1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409), Джо Торнтон (1109 в 1714), Адам Оутс (1079 в 1337), Стив Айзерман (1063 в 1514) и Горди Хоу (1049 в 1767).

При этом по числу передач за одну команду выше идут только Бурк (1111, «Бостон», 1518 игр), Гретцки (1086, «Эдмонтон», 696 игр) и Айзерман (1063, «Детройт», 1514 игр).

Добавим, что по числу первых ассистов (639) Кросби занимает 11-е место в истории лиги.

В топ-10 входят Гретцки (1324), Фрэнсис (797), Мессье (751), Хоу (746), Ягр (684), Торнтон (683), Оутс (664), Дионн (662), Лемье (654) и Айзерман (650).