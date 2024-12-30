  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кросби вышел на 12-е место в истории НХЛ по передачам (1034). До Дионна – 6 ассистов, до Хоу – 15
2

Кросби вышел на 12-е место в истории НХЛ по передачам (1034). До Дионна – 6 ассистов, до Хоу – 15

Сидни Кросби вышел на 12-е место в истории НХЛ по передачам (1034).

Капитан «Питтсбурга» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (3:2). 

37-летний канадец побил клубный рекорд по числу ассистов (1034 в 1310 играх), обогнав Марио Лемье (1033 в 915). 

Кросби вышел на чистое 12-е место в списке лучших ассистентов в истории лиги. На 11-м месте идет Марсель Дионн (1040 в 1348).

В топ-10 идут Уэйн Гретцки (1963 в 1487), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), Марк Мессье (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612), Яромир Ягр (1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409), Джо Торнтон (1109 в 1714), Адам Оутс (1079 в 1337), Стив Айзерман (1063 в 1514) и Горди Хоу (1049 в 1767).

При этом по числу передач за одну команду выше идут только Бурк (1111, «Бостон», 1518 игр), Гретцки (1086, «Эдмонтон», 696 игр) и Айзерман (1063, «Детройт», 1514 игр).

Добавим, что по числу первых ассистов (639) Кросби занимает 11-е место в истории лиги. 

В топ-10 входят Гретцки (1324), Фрэнсис (797), Мессье (751), Хоу (746), Ягр (684), Торнтон (683), Оутс (664), Дионн (662), Лемье (654) и Айзерман (650).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
logoПиттсбург
рейтинги
logoГорди Хоу
logoСидни Кросби
logoНХЛ
logoМарсель Дионн
logoМарио Лемье
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мичков набрал 1+1 с «Лос-Анджелесом» – первые очки за 8 матчей. Матвей лидирует в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ – 29 баллов в 35 играх
933 минуты назадВидео
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Детройту», «Тампа» пропустила 5 голов от «Монреаля», «Миннесота» уступила «Оттаве», «Лос-Анджелес» одолел «Филадельфию»
17644 минуты назад
Дадонов забил «Чикаго», набрав 1+1 во 2-м матче подряд. У него 10+6 в 35 играх в сезоне при полезности «+9»
245 минут назадВидео
Самсонов сделал 1-й шатаут за «Вегас», отразив 31 бросок в матче с «Калгари». Победа – 4-я подряд и 9-я в 13 играх в сезоне
257 минут назад
Овечкин забросил 17 шайб в первых 20 играх в текущей регулярке НХЛ. Это его 2-й результат на таком отрезке за 20 сезонов в лиге
5сегодня, 03:46
НХЛ переписала на Малкина победный гол «Питтсбурга» в матче с «Айлендерс». У него 31 очко в 38 играх в сезоне при «минус 15»
сегодня, 03:35Видео
Овечкин забил в 4-м матче подряд без учета пропусков из-за травмы – 7 голов на отрезке. У него 8 бросков в створ за 20:22 в игре с «Детройтом»
5сегодня, 03:22
Патрик Кэйн набрал 1300 очков в НХЛ. Он второй уроженец США в истории лиги с таким достижением, рекорд у Модано – 1374
4сегодня, 03:10
МЧМ-2025. Чехия победила Словакию, Канада обыграла Германию, Швеция выиграла 7:5 у Швейцарии, США уступили Финляндии
17сегодня, 03:09
Кросби стал лучшим ассистентом (1034 передачи) в истории «Питтсбурга» в НХЛ, побив рекорд Лемье
11сегодня, 01:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Баффало» обыграл «Сент-Луис» (4:2) при 16:37 по броскам. Победа – 3-я подряд после серии из 13 поражений
21 минуту назад
Сергей Зубов об 1:4: «Сочи» пытался найти ключи к воротам, были полумоменты, но ЦСКА сегодня сильнее. Постараемся больше работать со следующего года»
1сегодня, 02:53
Торопченко сделал передачу в матче с «Баффало». У него 1+5 в 36 играх, безголевая серия – 25 встреч
1сегодня, 02:41
Десятков о 2:4 со «Спартаком»: «Когда много терпишь, а потом в нужный момент забиваешь – в этом и заключается мастерство, и «Витязь» этот гол пропустил. Он стал ключевым»
1сегодня, 02:28
Квартальнов о 6 победах Минска в 7 играх: «Демченко дает нам шансы. Вратари многое решают»
2сегодня, 02:15
Воробьев о 4:1 с «Сочи»: «Добротная игра ЦСКА. Постараемся продолжить победную серию»
2сегодня, 01:42
Жамнов о потасовке после празднования гола перед скамейкой «Спартака»: «Понимаю реакцию Ружички – это не приветствуется в НХЛ. У нас другие правила»
1вчера, 20:56
Семин про Овечкина: «Уникальный человек, не с этой планеты, и все давно это знают. Может, немного не те скорости, но он умеет бросать и сильно, и точно»
1вчера, 20:45
«Кузня» подписала экс-форварда «Адмирала» Соколова и экс-нападающего «Сибири» Овчинникова
1вчера, 20:10
Робинсон о возможном обмене из «Трактора»: «Я говорил с руководством – все честны и откровенны. Мне нравится здесь, рад остаться, чтобы помочь команде стать лучше»
5вчера, 19:45
Рекомендуем