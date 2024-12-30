Овечкин забил в 4-м матче подряд без учета пропусков из-за травмы – 7 голов на отрезке. У него 8 бросков в створ за 20:22 в игре с «Детройтом»

Александр Овечкин забил в 4-м матче подряд без учета пропусков из-за травмы.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче с «Детройтом » (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

На счету 39-летнего россиянина стало 27 (17+10) очков в 20 играх в текущем сезоне при полезности «+16».

Текущая голевая серия без учета пропусков игр из-за травмы (официально НХЛ считает пропуски разрывом серий – Спортс’‘) составляет 4 матча (7+0 на отрезке).

Сегодня Овечкин (20:22, 5:03 – в большинстве, «+1») отметился 8 бросками в створ (еще 1 – мимо створа). Также он применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.

Овечкин забил 870-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 24 шайбы