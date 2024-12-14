Миллер из «Ак Барса»: «Казань – современный и комфортный город, есть все для жизни. Пробовал чак-чак, обожаю треугольники»

Митчелл Миллер из «Ак Барса» поделился мнением о Казани и татарской кухне.

22-летний американский защитник проводит в клубе второй сезон. В этом Фонбет чемпионате КХЛ на его счету 14 (2+12) очков в 30 матчах.

– В бытовом плане полностью адаптировались к жизни в Казани?

– Это очень современный, комфортный город, здесь есть все для жизни. Я знаю теперь много хороших мест, так что сейчас точно чувствую себя здесь своим.

– Понравилась татарская кухня?

– Мне больше всего понравились треугольники. Обожаю их. Попробовал и чак-чак. Необычно и вкусно. Еще борщ нравится, но это уже русская кухня, – сказал защитник «Ак Барса » Митчелл Миллер .

Защитник «Ак Барса» Миллер: «В США многие думают, что в России все пьют водку 24/7. Но не надо обращать на это внимание. В России также могут быть стереотипы об американцах»