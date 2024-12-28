«Ак Барс» перезаключил контракт с защитником Миллером до 2027 года. У 23-летнего игрока из США 2+15 в 33 играх в этом сезоне
«Ак Барс» перезаключил контракт с защитником Митчеллом Миллером.
23-летний американец проводит в казанском клубе второй сезон. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ он провел 33 матча и набрал 17 (2+15) очков при нейтральной полезности, 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 19:30.
Защитник «Ак Барса» Миллер может пропустить 2 месяца из-за травмы плеча (Metaratings)
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
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