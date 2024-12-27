«Ак Барс» переподписал контракты с Кателевским и Лучевниковым
«Ак Барс» переподписал контракты с двумя игроками.
Новое двустороннее соглашение c нападающим Дмитрием Кателевским рассчитано до 31 мая 2027 года.
Контракт с защитником Константином Лучевниковым подписан до 31 мая 2026-го.
Статистику Кателевского можно изучить здесь, Лучевникова – здесь.
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