«Ак Барс» переподписал контракты с Кателевским и Лучевниковым

«Ак Барс» переподписал контракты с двумя игроками.

Новое двустороннее соглашение c нападающим Дмитрием Кателевским рассчитано до 31 мая 2027 года.

Контракт с защитником Константином Лучевниковым подписан до 31 мая 2026-го.

Статистику Кателевского можно изучить здесь , Лучевникова – здесь .