И. о. министра спорта Башкирии о переходах Капризова и Дроздова: «Не скажу о системе, что кто‑то выдергивает игроков. Так получается, такие времена»
В прошедшем межсезонье «Салават Юлаев» обменял Ивана Дроздова в ЦСКА.
– Нам нравится, как Уфа воспитывает игроков. «Салават Юлаев» привозит очень хороших легионеров. Но клубы из Москвы выдергивают ваших звезд: взяли Ивана Дроздова этим летом, а ранее Кирилла Капризова. Это проблема?
– На сегодняшний день в клубе работает очень хорошая команда менеджеров, профессионалов.
Я очень уважаю Рината Рашитовича (Баширова – Спортс). Мы в одной команде.
Не скажу о какой‑то системе, что кто‑то выдергивает игроков, но так получается, такие времена.
– «Салават Юлаев» отличается стабильностью. Есть кредит доверия у Баширова, Козлова. Насколько важно, чтобы команда сама нашла эту стабильность?
– Да, все так. Это политика главы республики.
Мы прекрасно понимаем, что хоккей для республики – это больше, чем просто хоккей. Понятно, что сегодня это основа основ.
У нас все в приоритете, – сказал исполняющий обязанности министра спорта республики Башкортостан Руслан Хабибов.
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