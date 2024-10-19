И. о. министра спорта Башкирии о переходах Капризова и Дроздова: «Не скажу о системе, что кто‑то выдергивает игроков. Так получается, такие времена»

Руслан Хабибов ответил на вопрос о переходе игроков «Салавата Юлаева» в ЦСКА.

В прошедшем межсезонье «Салават Юлаев» обменял Ивана Дроздова в ЦСКА .

– Нам нравится, как Уфа воспитывает игроков. «Салават Юлаев» привозит очень хороших легионеров. Но клубы из Москвы выдергивают ваших звезд: взяли Ивана Дроздова этим летом, а ранее Кирилла Капризова. Это проблема?

– На сегодняшний день в клубе работает очень хорошая команда менеджеров, профессионалов.

Я очень уважаю Рината Рашитовича (Баширова – Спортс). Мы в одной команде.

Не скажу о какой‑то системе, что кто‑то выдергивает игроков, но так получается, такие времена.

– «Салават Юлаев» отличается стабильностью. Есть кредит доверия у Баширова, Козлова. Насколько важно, чтобы команда сама нашла эту стабильность?

– Да, все так. Это политика главы республики.

Мы прекрасно понимаем, что хоккей для республики – это больше, чем просто хоккей. Понятно, что сегодня это основа основ.

У нас все в приоритете, – сказал исполняющий обязанности министра спорта республики Башкортостан Руслан Хабибов.