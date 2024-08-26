Директор ЦСКА о Меркулове: «Сейчас мы не можем понять друг друга. Георгий пока думает над тем, чтобы еще раз попробовать себя в НХЛ»
Директор ЦСКА высказался о возможном переходе Георгия Меркулова.
– В это межсезонье вы взяли курс на возвращение российских игроков из Северной Америки. Игорь Есмантович заявил о переговорах с центральным нападающим «Бостон Брюинс» Георгием Меркуловым, но ведь у него контракт до конца сезона-2024/25. Это будет аренда?
– Безусловно. Игорь Вячеславович сказал, что это пристрелочный вопрос, все команды разговаривают друг с другом, мы не живем одним днем, должны смотреть вперед, в будущее.
На данный момент прорабатываются много вопросов по игрокам, чтобы усилить команду как в межсезонье, на этот сезон, так и на следующий год.
– Меркулов больше близок, чем не близок к ЦСКА?
– Сейчас мы не можем понять друг друга. Георгий пока думает над тем, чтобы еще раз попробовать себя в НХЛ. Как только он сам определится со своим будущим, тогда будет все понятно.
– Вы рассматривали Яна Кузнецова, Даниила Гущина?
– Мы рассматриваем всех, общаемся с ними. Безусловно, в этих игроках наша заинтересованность есть. Когда придет время, наверное, будет диалог, – сказал спортивный директор ЦСКА Денис Денисов.