Директор ЦСКА о Меркулове: «Сейчас мы не можем понять друг друга. Георгий пока думает над тем, чтобы еще раз попробовать себя в НХЛ»

Директор ЦСКА высказался о возможном переходе Георгия Меркулова.

– В это межсезонье вы взяли курс на возвращение российских игроков из Северной Америки. заявил о переговорах с центральным нападающим «Бостон Брюинс» , но ведь у него контракт до конца сезона-2024/25. Это будет аренда?

– Безусловно. Игорь Вячеславович сказал, что это пристрелочный вопрос, все команды разговаривают друг с другом, мы не живем одним днем, должны смотреть вперед, в будущее.

На данный момент прорабатываются много вопросов по игрокам, чтобы усилить команду как в межсезонье, на этот сезон, так и на следующий год.

– Меркулов больше близок, чем не близок к ЦСКА?

– Сейчас мы не можем понять друг друга. Георгий пока думает над тем, чтобы еще раз попробовать себя в . Как только он сам определится со своим будущим, тогда будет все понятно.

– Вы рассматривали , ?

– Мы рассматриваем всех, общаемся с ними. Безусловно, в этих игроках наша заинтересованность есть. Когда придет время, наверное, будет диалог, – сказал спортивный директор ЦСКА Денис Денисов.