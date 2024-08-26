Директор ЦСКА о Меркулове: «Сейчас мы не можем понять друг друга. Георгий пока думает над тем, чтобы еще раз попробовать себя в НХЛ»

Теги ЦСКА Бостон Денис Денисов НХЛ КХЛ Игорь Есмантович Матч ТВ Даниил Гущин Георгий Меркулов Ян Кузнецов Хоккей

Директор ЦСКА высказался о возможном переходе Георгия Меркулова.

– В это межсезонье вы взяли курс на возвращение российских игроков из Северной Америки. Игорь Есмантович заявил о переговорах с центральным нападающим «Бостон Брюинс» Георгием Меркуловым, но ведь у него контракт до конца сезона-2024/25. Это будет аренда?

– Безусловно. Игорь Вячеславович сказал, что это пристрелочный вопрос, все команды разговаривают друг с другом, мы не живем одним днем, должны смотреть вперед, в будущее.

На данный момент прорабатываются много вопросов по игрокам, чтобы усилить команду как в межсезонье, на этот сезон, так и на следующий год.

– Меркулов больше близок, чем не близок к ЦСКА?

– Сейчас мы не можем понять друг друга. Георгий пока думает над тем, чтобы еще раз попробовать себя в НХЛ. Как только он сам определится со своим будущим, тогда будет все понятно.

– Вы рассматривали Яна Кузнецова, Даниила Гущина?

– Мы рассматриваем всех, общаемся с ними. Безусловно, в этих игроках наша заинтересованность есть. Когда придет время, наверное, будет диалог, – сказал спортивный директор ЦСКА Денис Денисов.

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1 комментарий
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На самом деле молодцы, что возвращают наших ребят, есть большие таланты, может просто не подходит жизнь в США кому то или язык кто не выучил, а в КХЛ будут звездами, да и зарплаты вроде как адекватные.
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