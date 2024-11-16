У Меркулова первое очко в «Бостоне» – передача в игре с «Сент-Луисом»

Георгий Меркулов набрал первое очко в составе «Бостона».

«Брюинс» принимают «Сент-Луис » (2:1 , второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 9-й минуте первого периода российский нападающий «Бостона » Георгий Меркулов отметился результативной передачей на форварда Трента Фредерика .

Таким образом, Меркулов набрал первое очко в составе «Брюинс». 24-летний форвард дебютировал за «Бостон» в декабре 2023 года и провел 4 матча в регулярке НХЛ в прошлом сезоне.