У Меркулова первое очко в «Бостоне» – передача в игре с «Сент-Луисом»
Георгий Меркулов набрал первое очко в составе «Бостона».
«Брюинс» принимают «Сент-Луис» (2:1, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На 9-й минуте первого периода российский нападающий «Бостона» Георгий Меркулов отметился результативной передачей на форварда Трента Фредерика.
Таким образом, Меркулов набрал первое очко в составе «Брюинс». 24-летний форвард дебютировал за «Бостон» в декабре 2023 года и провел 4 матча в регулярке НХЛ в прошлом сезоне.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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