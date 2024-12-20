Ротенберг после 6:4 с «Торпедо»: «СКА не растрачивал эмоции на разговоры. «Закрой рот и играй», у тренера должны быть большие уши и маленький рот. Этому меня научил Юрзинов, наши великие мэтры»

Роман Ротенберг рассказал, какими качествами должен обладать главный тренер.

СКА обыграл «Торпедо» со счетом 6:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Редко увидишь, чтобы человек отдавал четыре результативные передачи за матч. Евгений Кузнецов это сделал дважды за последние пять игр. Как вам его игра сейчас?

– Считаю, мы победили благодаря командной дисциплине. Мы держали удар, мы не растрачивали свои эмоции на какие-то разговоры. «Закрой рот и играй». Как говорят, у главного тренера должны быть большие уши и маленький рот (смеется).

Этим цитатам меня научил Владимир Юрзинов . Великие наши мэтры. Я согласен с этим. И я бы хотел сказать, что и у Кузи, и у всех ребят есть дисциплина, командная дисциплина.

Мы улучшаем нашу игру. Это короткие смены, это отработка в оборону, это работа на команду. Когда ты правильно работаешь, появляются голевые моменты, дальше надо ответственно относиться к реализации.

Заметно, что концентрация и Кузнецова, и команды в целом выросла. Мы видим совсем другую команду. Мы этому очень рады. Нам нужно закреплять успех, дальше продолжать работать.

Все через работу. Есть что улучшить, есть к чему стремиться. У нас длинная дистанция, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Кузнецов сделал 4 ассиста в игре с «Торпедо». У форварда СКА 32 (10+22) очка в 30 матчах

Ротенберг о 6:4 с «Торпедо»: «Слова великого Тарасова: «Веселее! Мы в хоккее!» Вот так играл СКА. Не было никакого автобуса, всем было весело, такой хоккей нам нужен»