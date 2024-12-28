Ги Буше высоко оценил уровень КХЛ и российских хоккеистов.

Сегодня «Авангард » обыграл «Ладу» со счетом 7:6 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Уровень КХЛ очень высокий. У ребят тут высочайший уровень мастерства, они настоящие профессионалы. Окулов – игрок уровня НХЛ , Маклауд долго играл в НХЛ.

Хоккей на высочайшем уровне. Приехать сюда – это была цель на жизнь. То, что я хотел сделать. Тут потрясающая арена. Россия – хоккейная страна. Напоминает мне Канаду», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше .