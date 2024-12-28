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Ги Буше: «Уровень КХЛ очень высокий, приехать сюда – это была цель на жизнь. Россия – хоккейная страна, напоминает мне Канаду»

Ги Буше высоко оценил уровень КХЛ и российских хоккеистов.

Сегодня «Авангард» обыграл «Ладу» со счетом 7:6 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Уровень КХЛ очень высокий. У ребят тут высочайший уровень мастерства, они настоящие профессионалы. Окулов – игрок уровня НХЛ, Маклауд долго играл в НХЛ.

Хоккей на высочайшем уровне. Приехать сюда – это была цель на жизнь. То, что я хотел сделать. Тут потрясающая арена. Россия – хоккейная страна. Напоминает мне Канаду», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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logoКХЛ
logoКонстантин Окулов
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