Ги Буше: «Хартли в «Авангарде» потребовалось три года, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Нам удастся это в нынешнем сезоне, надеюсь»

Ги Буше рассказал о целях «Авангарда» на сезон Фонбет Чемпионата КХЛ.

Омский клуб занимает 7-е место в таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 38 матчах.

«Конечно, мне потребуется время. Скажем, Бобу Хартли в «Авангарде » потребовалось три года, чтобы выиграть Кубок Гагарина . Очень надеюсь, что нам удастся это сделать в нынешнем сезоне, но вперед я не заглядываю.

Нужно быть лучшим сегодня, будущее – это для болельщиков и прессы, а спортсменам необходимо фокусироваться на текущем моменте», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Ладой» (7:6).