Ги Буше: «Хартли в «Авангарде» потребовалось три года, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Нам удастся это в нынешнем сезоне, надеюсь»
Ги Буше рассказал о целях «Авангарда» на сезон Фонбет Чемпионата КХЛ.
Омский клуб занимает 7-е место в таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 38 матчах.
«Конечно, мне потребуется время. Скажем, Бобу Хартли в «Авангарде» потребовалось три года, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Очень надеюсь, что нам удастся это сделать в нынешнем сезоне, но вперед я не заглядываю.
Нужно быть лучшим сегодня, будущее – это для болельщиков и прессы, а спортсменам необходимо фокусироваться на текущем моменте», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Ладой» (7:6).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем