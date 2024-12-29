У Мичкова 34 минуты штрафа в 34 играх в сезоне НХЛ. По их числу он на 2-м месте в «Филадельфии» и среди новичков лиги
У Матвея Мичкова 34 минуты штрафа в 34 играх в сезоне НХЛ.
Форвард «Филадельфии» получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:1).
У 20-летнего россиянина 34 минуты штрафа в 34 играх в дебютном сезоне в лиге при 27 (11+16) очках.
В составе «Флайерс» больше штрафных минут только у форварда Трэвиса Конекны – 35 в 36 играх.
Среди новичков лиги больше штрафных минут только у защитника «Юты» Маверика Ламурье – 42 в 15 играх.
На третьем месте идет форвард «Айлендерс» Максим Цыплаков (26 в 36), на четвертом – форвард «Рейнджерс» Мэтт Ремпе (24 в 5).
Мичков остался без очков в 7-м матче подряд, сыграв 9:01 против «Анахайма». Торторелла посадил Матвея на скамейку в 3-м периоде, связав это с его усталостью
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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