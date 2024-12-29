Селебрини забил 12-й гол в сезоне НХЛ и обогнал Мичкова в гонке снайперов среди новичков. В гонке бомбардиров они делят 1-е место – у обоих по 27 очков
Макклин Селебрини обогнал Матвея Мичкова в гонке снайперов среди новичков.
Форвард «Сан-Хосе» стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (1:3).
На счету 18-летнего канадца стало 27 (12+15) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «минус 8» и среднем времени на льду 19:57.
Он возглавил снайперскую гонку среди новичков с 12 голами, обогнав форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова (11 шайб в 34 играх).
В гонке бомбардиров Селебрини догнал россиянина (27 баллов в 34 играх, «минус 6», 16:38).
Теперь они делят лидерство, опережая на 1 балл защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона (26 в 35, «минус 12», 22:31).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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