Селебрини забил 12-й гол в сезоне НХЛ и обогнал Мичкова в гонке снайперов среди новичков. В гонке бомбардиров они делят 1-е место – у обоих по 27 очков

Макклин Селебрини обогнал Матвея Мичкова в гонке снайперов среди новичков.

Форвард «Сан-Хосе » стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (1:3).

На счету 18-летнего канадца стало 27 (12+15) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «минус 8» и среднем времени на льду 19:57.

Он возглавил снайперскую гонку среди новичков с 12 голами, обогнав форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова (11 шайб в 34 играх).

В гонке бомбардиров Селебрини догнал россиянина (27 баллов в 34 играх, «минус 6», 16:38).

Теперь они делят лидерство, опережая на 1 балл защитника «Монреаля » Лэйна Хатсона (26 в 35, «минус 12», 22:31).