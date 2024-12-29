Форвард «Филадельфии» Кэйтс забил в 5-м матче подряд. У него 7+6 в 32 играх
Ноа Кэйтс продлил голевую серию до 5 матчей.
Форвард «Филадельфии» забросил шайбу в игре чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:1).
Всего в 32 матчах сезона на счету 25-летнего американца 13 (7+6) очков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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