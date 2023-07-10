Кэйтс подписал 2-летний контракт с «Филадельфией» с зарплатой 2,62 млн долларов в год. Стороны избежали арбитража

Теги Филадельфия НХЛ Ноа Кэйтс Хоккей

«Филадельфия» и Ноа Кэйтс договорились о новом контракте.

24-летний нападающий продлил соглашение с клубом на два года.

Средняя зарплата хоккеиста составит 2,625 миллиона долларов. Общая сумма сделки – 5,25 миллиона долларов.

Таким образом, сторонам удалось согласовать новый договор до арбитражного слушания, к которому обращался хоккеист.

В прошлом сезоне Ноа Кэйтс набрал 38 (13+25) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Всего в лиге нападающий отметился 47 (18+29) баллами в 98 играх.

3 комментария

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AL27
Ответ Maxim Shumov
Почему тут за 38 очков заплатили 2,6 млн, а Добринкат за 66 получил 8? Как это работает?))
У Кэйтса пока только один хороший сезон в карьере, ЗП и срок контркта как раз этим обусловлены. А у Дебринкета 5 сезонов с 50+ очков
+3
0
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Венер Кучербаев
кажется, слегка ограбили парня. или голая статистика не отражает полную картину качества его игры.
+1
0
+1
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