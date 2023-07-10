Кэйтс подписал 2-летний контракт с «Филадельфией» с зарплатой 2,62 млн долларов в год. Стороны избежали арбитража

«Филадельфия» и Ноа Кэйтс договорились о новом контракте.

24-летний нападающий продлил соглашение с клубом на два года.

Средняя зарплата хоккеиста составит 2,625 миллиона долларов. Общая сумма сделки – 5,25 миллиона долларов.

Таким образом, сторонам удалось согласовать новый договор до арбитражного слушания, к которому обращался хоккеист.

В прошлом сезоне Ноа Кэйтс набрал 38 (13+25) очков в 82 матчах регулярного чемпионата .

Всего в лиге нападающий отметился 47 (18+29) баллами в 98 играх.