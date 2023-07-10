Кэйтс подписал 2-летний контракт с «Филадельфией» с зарплатой 2,62 млн долларов в год. Стороны избежали арбитража
«Филадельфия» и Ноа Кэйтс договорились о новом контракте.
24-летний нападающий продлил соглашение с клубом на два года.
Средняя зарплата хоккеиста составит 2,625 миллиона долларов. Общая сумма сделки – 5,25 миллиона долларов.
Таким образом, сторонам удалось согласовать новый договор до арбитражного слушания, к которому обращался хоккеист.
В прошлом сезоне Ноа Кэйтс набрал 38 (13+25) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Всего в лиге нападающий отметился 47 (18+29) баллами в 98 играх.
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