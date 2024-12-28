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НХЛ. «Флорида» примет «Монреаль», «Анахайм» против «Филадельфии», «Лос-Анджелес» – «Эдмонтон», «Ванкувер» – «Сиэтл»

«Флорида» примет «Монреаль» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Виннипег» сыграет против «Оттавы», «Бостон» встретится с «Коламбусом», «Каролина» – «Нью-Джерси»

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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