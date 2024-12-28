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Карбери о возвращении Овечкина: «Придает уверенности «Вашингтону», все ждали этого дня. Он наш капитан, величайший снайпер в истории»

Спенсер Карбери назвал Александра Овечкина величайшим снайпером в истории.

Сегодня стало известно, что российский форвард может сыграть в матче «Вашингтона» против «Торонто». 

«Очевидна его способность забивать голы, даже просто угроза того, что он может это сделать, поднимает настроение всей команды. Его присутствие в составе, его харизма, манера поведения – все это заразительно.

Будь то большинство, вбрасывание, игра 5 на 5 – в любой момент все на арене, включая наших игроков, верят, что он способен забить. Это придает всей команде уверенности. Его возвращение в состав – долгожданное дополнение.

Мне показалось, что в первые моменты после его ухода была небольшая просадка в нашей игре, но мы довольно быстро восстановились и выдали хороший отрезок. Казалось, что все взяли на себя дополнительную нагрузку, и это была командная работа.

Думаю, это была разделенная ответственность. Но при этом все ждали того дня и игры, когда он снова выйдет на лед. Он наш капитан, величайший снайпер в истории, и его возвращение станет для нас отличным подспорьем», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВашингтон
logoСпенсер Карбери
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