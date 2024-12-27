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Тренер «Вашингтона» допустил, что Овечкин сыграет против «Торонто»

В «Вашингтоне» не исключили, что Александр Овечкин сыграет с «Торонто».

Встреча пройдет в ночь на 29 декабря.

«Посмотрим, все идет в правильном русле. Не могу сказать точно, что Александр будет в составе на матч. Посмотрим, как он отреагирует на тренировку.

Завтра утром все прояснится», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Овечкин не играл с середины ноября после перелома малоберцовой кости, полученного в матче с «Ютой».

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Гарика Эль-Башира в X
logoВашингтон
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoСпенсер Карбери
logoТоронто
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