Тренер «Вашингтона» допустил, что Овечкин сыграет против «Торонто»
В «Вашингтоне» не исключили, что Александр Овечкин сыграет с «Торонто».
Встреча пройдет в ночь на 29 декабря.
«Посмотрим, все идет в правильном русле. Не могу сказать точно, что Александр будет в составе на матч. Посмотрим, как он отреагирует на тренировку.
Завтра утром все прояснится», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Овечкин не играл с середины ноября после перелома малоберцовой кости, полученного в матче с «Ютой».
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Гарика Эль-Башира в X
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