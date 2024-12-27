Тренер «Вашингтона» допустил, что Овечкин сыграет против «Торонто»

В «Вашингтоне» не исключили, что Александр Овечкин сыграет с «Торонто».

Встреча пройдет в ночь на 29 декабря.

«Посмотрим, все идет в правильном русле. Не могу сказать точно, что Александр будет в составе на матч. Посмотрим, как он отреагирует на тренировку.

Завтра утром все прояснится», – сказал главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .

Овечкин не играл с середины ноября после перелома малоберцовой кости, полученного в матче с «Ютой».