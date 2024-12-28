Прохоркин провел 600-ю игру в КХЛ. Форвард «Авангарда» сделал 2 ассиста против «Лады»
Николай Прохоркин провел 600-й матч в КХЛ.
«Авангард» победил «Ладу» (7:6) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта игра стала 600-й по счету в КХЛ для форварда омского клуба Николая Прохоркина, он отметился 2 результативными передачами.
В текущем сезоне на счету 31-летнего нападающего стало 14 (6+8) очков в 17 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем