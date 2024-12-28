Прохоркин провел 600-ю игру в КХЛ. Форвард «Авангарда» сделал 2 ассиста против «Лады»

Николай Прохоркин провел 600-й матч в КХЛ.

«Авангард » победил «Ладу» (7:6) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта игра стала 600-й по счету в КХЛ для форварда омского клуба Николая Прохоркина , он отметился 2 результативными передачами.

В текущем сезоне на счету 31-летнего нападающего стало 14 (6+8) очков в 17 матчах.