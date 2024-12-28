Ги Буше о 7:6 с «Ладой»: «Прекрасное шоу. Приятно, что «Авангард» может столько забивать, но в обороне мы должны играть лучше. Будем работать, это займет время»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги игры с «Ладой».

Омский клуб одержал победу со счетом 7:6 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Прекрасное шоу получилось для болельщиков. Очень зрелищный матч. Приятно, что мы можем забивать так много голов, но пропускать так много не стоит, конечно. Играть в обороне мы должны и можем лучше.

Я знал об этом, когда ехал сюда. Это именно то, над чем мы будем работать. Но это не случится по взмаху волшебной палочки. Это займет определенное время, потребуются недели. Но будем работать.

– Майкл Маклауд на пике своей формы?

– У каждого нашего игрока сильные стороны. Но как только кто‑то думает, что находится на пике своей формы, он начинает деградировать. Это все прекрасно знают. Потому всегда есть к чему стремиться.

Все ребята работают усердно. Постараемся забивать так же много, но пропускать как можно меньше, – сказал Буше .