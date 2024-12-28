«Авангард» обыграл «Ладу» – 7:6. Команды повторили самый результативный матч сезона КХЛ
«Авангард» дома обыграл «Ладу» в матче КХЛ (7:6).
До игры «Авангард» котировался фаворитом с коэффициентом 1.60. Победа «Лады» с форой (1,5) шла за 1.85. В лайве при счете 6:3 в пользу омичей коэффициент на фору тольяттинцев поднялся до 9.00.
В предматчевой линии максимальный тотал составлял 9,5 голов – за 12.00.
«Авангард» и «Лада» повторили самый результативный матч сезона. 27 сентября СКА и «Северсталь» также забросили на двоих 13 шайб – 8:5.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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