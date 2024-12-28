Епанчицев про 1:0 с «Адмиралом»: «Трудовая и командная победа «Сибири». Не все получалось в атаке. Удача оказалась на нашей стороне»

Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Адмиралом» (1:0).

«С нашей стороны не хватало той свежести, которая присутствовала в предыдущей игре. Мы много внимания уделили обороне, особенно во втором и третьем периодах. Сыграли, в принципе, уверенно. Здорово играл наш вратарь, подчищал огрехи, которые возникали. Хорошая трудовая и командная победа, мы много сделали для нее.

Не все получалось в атаке, но, тем не менее, победа есть. Ребята поверили в себя, удача оказалась на нашей стороне, на выезде ребятам легче играть, нет захлестывания эмоциями от болельщиков и трибун.

В психологическом плане у игроков был груз ответственности, опытные ребята прекрасно понимают, куда мы себя загнали. Только командные и правильные действия приводят к положительному результату, думаю, мы до них достучались», – сказал главный тренер «Сибири ».