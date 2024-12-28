«Адмирал» проиграл 4-й матч подряд.

Сегодня клуб из Владивостока уступил «Сибири » (0:1). До этого тоже проиграли им, а также СКА и московскому «Динамо».

«Адмирал » идет 6-м на Востоке, набрав 42 очка.