«Лада» и Пайгин расторгли договор по обоюдному согласию сторон. Защитник набрал 2 очка в 14 матчах сезона КХЛ
«Лада» и Зият Пайгин завершили сотрудничество.
Тольяттинский клуб сообщил о расторжении соглашения с защитником по обоюдному согласию сторон.
В нынешнем сезоне Зият Пайгин провел 14 матчей за команду в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Лады»
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