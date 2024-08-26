Вице-президент КХЛ о расширении: «Были различные интересанты – готовы наскрести на пол зарплат, но не интересен клуб, который будет занимать последние места»

Сергей Доброхвалов ответил на вопрос о возможном расширении КХЛ.

– В прошлом сезоне в лигу вернулась « ». Стоит ли ждать в следующих сезонах новых участников в КХЛ?

– Здесь главное в погоне за новыми участниками и популяризацией лиги сделать так, чтобы чемпионат не пострадал с точки зрения конкуренции, которой удалось добиться.

Были различные интересанты, где люди готовы были наскрести денег на пол зарплат, но лиге не интересен клуб, который будет занимать последние места в таблице.

Нужно понимать, что клуб, который вступает в КХЛ, способен и финансово, и спортивно, и организационно биться за плей-офф, – сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.