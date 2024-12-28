Гомоляко об отношениях с Разиным в «Металлурге»: «Не было никаких передряг, мы не ругались. Давления с его стороны не было. Он мог сказать: «Хочу такого-то игрока»

Сергей Гомоляко сказал, что остался в хороших отношениях с Андреем Разиным.

54-летний менеджер в сентябре оставил пост спортивного директора «Металлурга ».

– В каких отношениях остались с руководством, тренерским штабом «Металлурга»?

– Андрея Разина поздравил с днем рождения, с остальными вижусь, здороваюсь. С Алексеем Жлобой один раз вместе летели на самолете, поговорили.

– С Андреем Разиным вы не расставались врагами, но и друзьями вас не назвать?

– Мы не близкие друзья, но у нас всегда были хорошие отношения, когда играли вместе. У нас не было никаких передряг, мы не ругались. Я не лез в его работу, каждый занимался своим делом. Тренер мог сказать: «Я хочу такого-то игрока». Рекомендация, как это обычно бывает.

– Да, стандартная практика.

– Вот многие говорили, что Разин привел своих. Что значит привел своих? Это ограниченно свободные агенты, люди были на контрактах, с тем же Макаром Хабаровым прошел оффершит. Сложно было поменять Коростелева на Петунина или Кошелева на Гераськина , помните тот тройной обмен с участием Жафярова?

Непросто было расставаться с ребятами, которые бились в финале с ЦСКА. Пацаны приносили медали, играли неплохо, но Андрей Владимирович хотел определенных игроков, а заявка и потолок зарплат заставляли идти на изменения. Я это сделал, как бы трудно это не было.

– Не было такого, что Разин выполнял в «Металлурге» чуть ли не функции генерального менеджера, как в свое время «Северстали»?

– Нет, поддавить в этом плане он меня никак не мог. У нас были профессиональные отношения. Никакого давления со стороны главного тренера не было. Он мне сказал: «Хочу Петунина». Мы сели, поговорили, решили взять его в обмен на Коростелева. Я позвонил в «Северсталь», в итоге договорились. Разумеется, согласовав с Виктором Филипповичем Рашниковым, – рассказал Гомоляко .