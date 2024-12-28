Ничушкин в матче с «Ютой»: передача, 3 броска, 2 хита, 2 блока и «+3» за 21:05. У него 4+2 в последних 5 играх

Валерий Ничушкин продлил результативную серию в матче с «Ютой».

Форвард «Колорадо » ассистировал Арттури Лехконену при победной шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с клубом из Солт-Лейк-Сити (4:1).

На счету 29-летнего россиянина 17 (11+6) очков в 20 играх в текущем сезоне при полезности «+5». Текущая результативная серия – 5 игр (6 баллов на отрезке, 4+2).

Сегодня Ничушкин (21:05, 3:06 – в большинстве, 2:02 – в меньшинстве, «+3») отметился 3 бросками в створ, 2 силовыми приемами и 2 блоками.