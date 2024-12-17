Ничушкин забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче против «Ванкувера». Он лишил Демко шатаута на 60-й минуте

Валерий Ничушкин забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Ванкувером».

Форвард «Колорадо » установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (1:3), отличившись на 59:14 и лишив шатаута вратаря канадского клуба Тэтчера Демко .

29-летний россиянин отметился результативным действием впервые за 3 игры. На его счету 12 (8+4) очков в 16 матчах.

Сегодня Ничушкин (22:46, 5:35 – в большинстве, 1:19 – в меньшинстве, «минус 2») отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом, а также допустил 1 потерю.