Ничушкин забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче против «Ванкувера». Он лишил Демко шатаута на 60-й минуте
Валерий Ничушкин забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Ванкувером».
Форвард «Колорадо» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (1:3), отличившись на 59:14 и лишив шатаута вратаря канадского клуба Тэтчера Демко.
29-летний россиянин отметился результативным действием впервые за 3 игры. На его счету 12 (8+4) очков в 16 матчах.
Сегодня Ничушкин (22:46, 5:35 – в большинстве, 1:19 – в меньшинстве, «минус 2») отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом, а также допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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