Ничушкин набрал 1+1 с «Анахаймом», забив в 3-м матче подряд. У него 10+5 в 18 играх в сезоне
Валерий Ничушкин набрал 1+1 с «Анахаймом», забив в 3-м матче подряд.
Форвард «Колорадо» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче с «Анахаймом» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе 29-летнего россиянина стало 15 (10+5) очков в 18 играх в сезоне.
Сегодня Ничушкин (21:19, 5:38 – в большинстве, 4:45 – в меньшинстве, «+2») отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем