Ничушкин набрал 1+1 с «Анахаймом», забив в 3-м матче подряд. У него 10+5 в 18 играх в сезоне

Валерий Ничушкин набрал 1+1 с «Анахаймом», забив в 3-м матче подряд.

Форвард «Колорадо » забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче с «Анахаймом » (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

В активе 29-летнего россиянина стало 15 (10+5) очков в 18 играх в сезоне.

Сегодня Ничушкин (21:19, 5:38 – в большинстве, 4:45 – в меньшинстве, «+2») отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом.