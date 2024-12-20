Ничушкин забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 13 очков в 17 играх

Валерий Ничушкин забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Сан-Хосе».

Форвард «Колорадо » открыл счет в игре с «Шаркс» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ , поразив ворота Александра Георгиева .

На счету 29-летнего россиянина стало 13 (9+4) очков в 17 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности.

Сегодня Ничушкин (23:14, 4:17 – в большинстве, 2:39 – в меньшинстве, «0») отметился 5 бросками в створ, 3 блоками и 1 силовым приемом.

Также получил малый штраф и допустил 1 потерю.