Ничушкин забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 13 очков в 17 играх
Валерий Ничушкин забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Сан-Хосе».
Форвард «Колорадо» открыл счет в игре с «Шаркс» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ, поразив ворота Александра Георгиева.
На счету 29-летнего россиянина стало 13 (9+4) очков в 17 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности.
Сегодня Ничушкин (23:14, 4:17 – в большинстве, 2:39 – в меньшинстве, «0») отметился 5 бросками в створ, 3 блоками и 1 силовым приемом.
Также получил малый штраф и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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