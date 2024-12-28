Вратарь Волков перешел из «Куньлуня» в «Ладу» в обмен на денежную компенсацию
Вратарь «Куньлуня» Константин Волков перешел в «Ладу».
За вратаря «Куньлунь» получил денежную компенсацию. Контракт с 27‑летним игроком действует до конца сезона‑2024/25.
В Фонбет Чемпионате КХЛ Волков провел 46 матчей. Он также выступал за СКА и московское «Динамо».
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем