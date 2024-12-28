Вратарь Волков перешел из «Куньлуня» в «Ладу» в обмен на денежную компенсацию

Вратарь «Куньлуня» Константин Волков перешел в «Ладу».

За вратаря «Куньлунь» получил денежную компенсацию. Контракт с 27‑летним игроком действует до конца сезона‑2024/25.

В Фонбет Чемпионате КХЛ Волков провел 46 матчей. Он также выступал за СКА и московское «Динамо».