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Жамнов про 2:4 с «Куньлунем»: «Спартак» сыграл отвратительно. Ничего не получалось»

Алексей Жамнов остался недоволен игрой «Спартака» против «Куньлуня» (2:4).

«Можно сказать, что у нас сегодня ничего не получилось, играли очень плохо. Игра была по периметру, без угроз. Говорили с игроками после каждого периода, но не дошло.

Не действуем правильно в ситуациях с нашими пропущенными шайбами. Сыграли отвратительно», — сказал главный тренер «Спартака».

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoКХЛ
logoКуньлунь Ред Стар
logoАлексей Жамнов
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