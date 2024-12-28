Жамнов про 2:4 с «Куньлунем»: «Спартак» сыграл отвратительно. Ничего не получалось»
Алексей Жамнов остался недоволен игрой «Спартака» против «Куньлуня» (2:4).
«Можно сказать, что у нас сегодня ничего не получилось, играли очень плохо. Игра была по периметру, без угроз. Говорили с игроками после каждого периода, но не дошло.
Не действуем правильно в ситуациях с нашими пропущенными шайбами. Сыграли отвратительно», — сказал главный тренер «Спартака».
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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